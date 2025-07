Su Luka Modric: "Che calciatore incredibile. La prima volta al Tottenham, era così piccolo e io ero ancora giovane all'epoca, ma non avrei mai pensato che sarebbe riuscito a tenere il passo della Premier League. E poi ha preso palla, ha abbassato la spalla, ha tenuto tutti lontani da lui ed è migliorato sempre di più. Lo definisco sempre un vino pregiato, che continua a migliorare con l'età. Penso che potrebbe continuare a giocare, ma credo che il Real Madrid voglia prendere i giovani e continuare a giocare, altrimenti si sta un po' tenendo indietro un posto. Ma è un giocatore incredibile, non solo per il Real Madrid, ma per tutto il calcio mondiale, ed è stato un piacere giocare con lui per tutti quegli anni".