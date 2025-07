Milan, Bonanni su Theo Hernandez: “Non credo si sia comportato bene”

Il Milan ha ufficializzato la sua seconda cessione estiva: la storia rossonera di Theo Hernandez è finita. Il terzino francese è passato ufficialmente all'Al-Hilal. Secondo i rumors di calciomercato, per il club dovrebbero arrivare circa 25 milioni di euro. L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche l'addio di Theo Hernandez al Milan . Ecco il suo parere.

Theo Hernandez critica il Milan. Bonanni: "Non ha dimostrato di essere professionale"

"Critica sensata, ma non si è comportato bene anche lui. Il suo percorso al Milan non mi sembra che abbia dimostrato di essere professionale. Ha anche lui tantissime colpe. Non credo si sia comportato bene. Lo posso capire se ce l'ha con la dirigenza, ma anche lui...".