Milan, Vernazza su Modric: “Un privilegio e un’opportunità per i giovani”

Da tempo il campionato italiano non può competere a livello economico con la ricchissima Premier League, con l'ancor più ricca Arabia e con altri top club in giro per il mondo. Organizzazione, programmazione, gestione delle risorse umane risultano dunque imprescindibili per rimanere competitivi ad alto livello. In questo senso, il mix tra giovani talenti e grandi campioni può essere la ricetta giusta. I secondi, se integri fisicamente, possono essere ancora decisivi in campo e possono elevare il tasso tecnico della propria squadra e dell'intero campionato.

È esattamente ciò che si auspica Vernazza rispetto al nuovo centrocampista rossonero: "Luka Modric compirà 40 anni a settembre, quando avrà mosso i suoi primi passi nel Milan. Al Mondiale per Club, seppure a mezzo servizio, è sembrato ancora un giocatore vero. Forse lo aiuta il fisico normale, per nulla appesantito. Modric sarà ricordato come uno dei più grandi centrocampisti della storia, del livello di Iniesta e Pirlo, per stare su due profili di fuoriclasse del ruolo vicini a noi. [...] Età o meno, crediamo che godersi gli ultimi giri di Modric sia un privilegio e un'opportunità per i giovani: osservatelo e copiatelo". E ancora: "De Bruyne porterà una luce diversa, come Modric alzerà il livello".

La strategia del Milan sembra seguire queste ultime parole. Si cercherà di coltivare il talento dei giovani mediante esempi concreti da far seguire, leader dentro e fuori dal campo. È ciò che ha detto Samuele Ricci, futuro compagno di reparto del fuoriclasse croato, durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Voglio imparare più cose possibili da lui, devo essere una spugna".

Nel frattempo, si attendono ulteriori novità dal calciomercato. Jashari e tanti altri nomi accostati al Milan potrebbero beneficiare della presenza di Modric, e non solo. Chissà che Camarda, ora in prestito al Lecce, non potrà in futuro beneficiare pure lui della presenza di simili campioni per crescere e incidere con i colori rossoneri indosso.