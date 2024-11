Calciomercato Milan – Dal Manchester United a parametro zero?

Calciomercato Milan, un difensore del Manchester United potrebbe arrivare in rossonero a parametro zero. Ecco di chi si tratta.

Il difensore centrale svedese ha 30 anni ed è alla sua ultima stagione al Manchester United. Come riportato dal sito spagnolo fichajes.com, Lindelof non rinnoverà il contratto coi Red Devils e, anche con l'arrivo in panchina di Ruben Amorim, resterà ai margini della squadra. Per questo motivo il Milan starebbe pensando di prendere lo svedese a zero o, addirittura, a gennaio per pochi soldi.