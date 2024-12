Calciomercato Milan – Si torna su Kolo Muani: c’è un motivo ben preciso

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato , ha ricordato come il Diavolo sia tornato a pensare a Randal Kolo Muani . Classe 1998 , centravanti francese in forza al PSG , Kolo Muani era finito nel mirino del Milan - come i più attenti sostenitori rossoneri ricorderanno - già nell'estate 2022 , quando militava nel Nantes ed era in procinto di liberarsi a parametro zero .

Calciomercato Milan - Diavolo di nuovo su Kolo Muani

Non se ne fece più nulla. Il Milan si indirizzò su Divock Origi, altro svincolato di lusso, e Kolo Muani passò all'Eintracht Francoforte. Da lì, il trasferimento a Parigi per 95 milioni di euro appena un anno più tardi. Nel PSG, però, non si è mai imposto e, come riferito dal 'CorSport', potrebbe andare via in questo calciomercato di gennaio visto il pochissimo spazio che gli sta concedendo l'attuale allenatore, Luis Enrique. Kolo Muani ha disputato appena 63' in campionato dal 19 ottobre ad oggi!