Coppa Italia Primavera – Milan-Cagliari 0-3: Finale amara per i rossoneri

Milan-Cagliari, il primo tempo

L'approccio del Milan è dei migliori: grande attenzione fin da subito in fase di non possesso e piede schiacciato sull'acceleratore quando la sfera si tinge di rossonero. Eletu ed Hodzic sono i più attivi ad inizio match, tutti i palloni passano per la coppia di regia di giornata. Il primo squillo parte proprio dai piedi del nigeriano: il numero 80 buca centralmente i rossoblù e sferra un secco mancino dal limite dell'area. Iliev para. Il secondo tentativo arriva da corner: Dutu svetta e allunga, sul secondo palo non ci arriva per poco Sia. Il Cagliari si chiude, concede pochi spazi e riparte. Gli basta un'occasione per pungere in contropiede la difesa del Milan. Al 20', infatti, cambia il risultato, e sono proprio i rossoblù a passare in vantaggio: Vinciguerra viene servito sulla trequarti e punta la porta, il capitano rientra sul destro e calcia a giro dal limite dell'area. Longoni non ci arriva, Cagliari avanti. La risposta del Diavolo non si fa attendere ed arriva al 28': Liberali innesca Comotto in area di rigore, Iliev è ben posizionato e respinge in corner. Ma non passano neanche 10 minuti ed arriva la doccia fredda per i rossoneri: Vinciguerra apre in due la difesa del Milan trovando Arba sulla corsia di destra, cross al centro. Bolzan raccoglie la respinta corta di Longoni ed insacca la rete del doppio vantaggio. A questo punto i rossoneri si riversano disperatamente in avanti ed al 43' hanno l'occasione per accorciare: Sia, infatti, guadagna un calcio di rigore. Si incarica della battuta Bonomi, nel giorno del suo compleanno, ma il colpo si alza e la traversa gli nega la gioia del gol. Si va così a riposo sul 2-0 in favore del Cagliari.