Calciomercato – Milan e l’interesse per Kiwior: ecco i retroscena

Su Kiwior al Napoli: Una possibilità Napoli per Jakub Kiwior? Forse, ma certamente non in prestito. Perché l'Arsenal, dopo avere investito circa 25 milioni di euro nel gennaio del 2023, non ha intenzione di farlo andare via a titolo temporaneo. In realtà non è detto nemmeno che i Gunners possano cederlo in via definitiva, ma fino a ora non è ancora arrivato nessuno con i circa 20-25 milioni che i londinesi chiedono per il difensore polacco. Quindi non è dato sapere, almeno finché qualcuno non si presenterà con un corposo assegno, se Kiwior può cambiare squadra o meno."