Milan, Pulisic rivela tutto. Ancelotti, che bordata! Leao, pesante sfogo sui social. E Fonseca …

Tanto spazio concesso a Real Madrid-Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 6 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo ha vinto 3-1 in casa dell'ex Carlo Ancelotti. Tutte le notizie della mattinata girano intorno all'impresa dei rossoneri. Vediamo insieme le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.