Quotidiani sportivi, le prime pagine: capolavoro Milan con il Real Madrid

'La Gazzetta dello Sport' apre con il successo del Milan sul Real Madrid per 3-1 in una serata che molti tifosi rossoneri non avrebbero mai pensato di poter vivere. A referto le reti di Malick Thiaw, Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. Nella parte bassa spazio anche alla Juventus, che ha pareggiato con il Lille 1-1 e all'Inter, che in men che non si dica dovrà affrontare l'Arsenal in Champions League e il Napoli in Serie A.