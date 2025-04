Calciomercato Milan, Jovic vuole restare! Schira: 'Dipenderà...'

Continua il periodo d'oro di Luka Jovic autore di due ottime prestazioni contro la Fiorentina e contro l'Udinese. Il serbo, sparito per praticamente tutta la stagione, ha scalato le preferenze di Sergio Conceicao fino a partire da titolare contro i bianconeri. Il numero 9 rossonero si giocherà tutte le carte possibili per guadagnarsi una conferma al Milan che sembrava impossibili solo poche settimane fa. Nicolò Schira , esperto di calciomercato , ha fatto il punto della situazione su X.

"Il futuro di Luka Jovic è in dubbio". Scrive così l'esperto di calciomercato che continua: "Era vicino a lasciare il Milan a giugno, ma vorrebbe restare". Le ultime prestazioni starebbero convincendo la dirigenza rossonera a valutare un cambio di idea in merita. Come scrive Schira, il futuro di Jovic dipenderà anche dal nuovo direttore sportivo e dal nuovo allenatore del Milan. Vedremo se il serbo resterà almeno un'altra stagione in rossonero.