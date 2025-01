Bisognerà capire se Jovic, al momento titubante ad accettare la proposta dei biancorossi, avrà voglia di passare dalla corsa per un posto in Champions League a quella per evitare la retrocessione in Serie B. Milan e Monza sono già d'accordo per il trasferimento di Jovic in prestito gratuito alla corte di Bocchetti, con il club di Via Aldo Rossi che pagherebbe anche una parte del suo stipendio.