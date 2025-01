Una settimana piena, esatta, alla conclusione del calciomercato invernale e, di fatto, il Milan fin qui ha soltanto prelevato Kyle Walker in prestito gratuito (con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro) dal Manchester City per sostituire Emerson Royal, infortunato. Poi, finora, tante chiacchiere e pochissimi fatti, al netto delle enormi necessità dell'organico a disposizione dell'allenatore Sérgio Conceição. Il quale, in conferenze stampa e interviste, non perde occasione per invocare rinforzi e stimolare il management del club ad accontentarlo. Ci riuscirà? PROSSIMA SCHEDA