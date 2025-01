Milan, Ibrahimovic: “Lite Conceicao-Calabria? Questo è il motivo”

Ieri pomeriggio, a 'Casa Milan', in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto dei rossoneri, Kyle Walker , il Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club di Via Aldo Rossi, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic , ha parlato anche della lite tra l'allenatore Sergio Conceicao e il difensore Davide Calabria al termine di Milan-Parma di domenica scorsa.

Milan, le parole di Ibrahimovic sulla lite tra Conceicao e Calabria

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha catalogato l'accaduto come episodio di campo. Una reazione a caldo dettata dall'adrenalina della partita. E ieri Ibra ha provato a chiudere così la vicenda. «Nella situazione tra Calabria e Conceiçao c'era tanta adrenalina, tra due persone che vogliono vincere. A me è successo mille volte, in campo e fuori dal campo. L'importante è che si sia risolta, addirittura prima che entrassi in spogliatoio. Come società, questa cosa mi è successa a Barcellona, al Milan, a Parigi, allo United: è normale nel senso che sono cose che succedono».