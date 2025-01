Walker ha poi proseguito: «Ho parlato con uno dei più grandi (rivolgendosi a Ibra, n.d.r.) prima di venire qua. Lui mi ha chiarito il concetto che la società vuole fare bene. Il Milan è andato a vincere la Supercoppa , e questo è un buon inizio. Le cose in campionato non stanno andando granché, in Champions League invece si. Ci basta una vittoria per evitare i playoff di Champions», ha ricordato Walker. « Qui porto la mia esperienza, la mia leadership. Abbiamo i giocatori giusti, le figure dietro le quinte che stanno facendo le cose giuste per riportare questo club in alto ».

Il terzino destro inglese, quindi, ha parlato dell'Inter. Potrebbe esordire con la sua nuova maglia proprio nel derby, contro quei nerazzurri contro cui ha giocato nella prima partita dell'attuale edizione della Champions con i 'Citizens'. «Sarà una partita diversa, perché a Manchester fu una partita a scacchi, avremmo potuto fare meglio ma giocammo bene quella sera. In base a ciò che ho sentito sarà una partita diversa, sarà una partita entusiasmante, ma l'ultima sfida nel derby abbiamo vinto in Supercoppa, loro cercheranno la rivincita», ha detto Walker. «Ma è una questione di mentalità, dobbiamo cercare di dare il massimo per quella partita, non solo per noi stessi, per la classifica, ma anche per i nostri tifosi».