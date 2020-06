Calciomercato Milan – Incontro con Ramadani per Milenkovic e Jovic

CALCIOMERCATO MILAN – L’Inter ha preso Achraf Hakimi, la Juventus il brasiliano Arthur ed il Milan vuole rispondere con un grande colpo: Luka Jovic.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, è Jovic, classe 1997, attaccante serbo di proprietà del Real Madrid, l’acquisto da capogiro previsto dal programma del Milan per il calciomercato estivo.

Jovic, attualmente infortunato, a Madrid è chiuso da Karim Benzema e Zinedine Zidane, tecnico delle ‘Merengues‘, avrebbe già fatto sapere a Florentino Pérez, Presidente del sodalizio capitolino, che può anche venderlo a fine stagione.

Al Milan, ha scritto il ‘CorSera‘, Jovic piace moltissimo perché è forte, perché è giovane e perché ha tanta voglia di rilanciarsi e di tornare ai fasti dell’Eintracht Francoforte, quando realizzò 36 gol in 75 gare in due stagioni, dal 2017 al 2019.

E per i rossoneri, che comunque devono ancora sciogliere il nodo Zlatan Ibrahimovic, l’operazione Jovic è attraente. Senza contare che, a Milanello, ritroverebbe l’amico Ante Rebic, ex compagno di squadra nelle ‘Aquile‘ di Francoforte.

Il problema dell’affare Jovic, per il quotidiano generalista, sono i costi. Il Real Madrid vorrebbe incassare 60 milioni di euro dalla sua cessione; il Milan potrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto a 50 milioni di euro.

Questa settimana sarà importante perché negli uffici rossoneri dovrebbe presentarsi Fali Ramadani, agente di Rebic e Jovic, per parlare del centravanti del Real Madrid. Jovic, per il Diavolo, è molto più di una tentazione.

Ramadani, però, con il Milan parlerà anche di un altro suo assistito: si tratta di Nikola Milenkovic, sempre del 1997, un altro serbo, difensore centrale (ma all’occorrenza anche terzino destro) in forza alla Fiorentina.

Milenkovic piace molto al Milan e ha il contratto in scadenza con i viola il 30 giugno 2022: per adesso non ha rinnovato con il club presieduto da Rocco Commisso il quale, in caso di cessione, non vuole meno di 40 milioni di euro.

Nell’operazione Milenkovic, tra Milan e Fiorentina, potrebbe però finire il cartellino di Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano che è nel mirino dei viola per la prossima stagione. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>