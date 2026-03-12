Nel contratto di Kean con la Fiorentina, come noto, è inserita una clausola risolutoria di 62 milioni di euro, valida soltanto dal 1° al 15 luglio, che, ovviamente, il Milan non ha intenzione di esercitare. Anche perché, oggi, non rispecchia il reale valore del giocatore, sicuramente più basso. Il club di Via Aldo Rossi verificherà le condizioni dell'affare Kean con la Fiorentina già a inizio estate, prima dei Mondiali. Con un trasferimento al Milan, Kean non solo ritroverebbe Allegri, ma potrebbe coronare il sogno di giocare con l'amico Rafael Leão, già compagno di duetti rap.
Nel caso in cui, poi, la trattativa per Kean non dovesse decollare, il Milan ha due alternative da potersi giocare. Una è Serhou Guirassy, classe 1996, centravanti franco-guineano in uscita dal Borussia Dortmund e l'altra è Dušan Vlahović, classe 2000, attaccante serbo della Juventus. Ma soltanto qualora questi non arrivasse al rinnovo di contratto con la 'Vecchia Signora'.
