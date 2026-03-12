Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, due giorni fa Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri , rispettivamente amministratore delegato e allenatore del Milan , hanno pranzato insieme, dibattendo, tra una portata e l'altra, sui desideri del tecnico livornese per la prossima sessione estiva di calciomercato . Allegri avrebbe chiesto almeno un titolare forte per reparto e, a quanto pare, avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito.

Calciomercato Milan, per l'attacco Kean prima scelta

Per l'attacco, dove Allegri si aspetta i gol che rendano competitivo il Milan anche in Europa, i fari rossoneri sono tutti puntati su Moise Kean. Ha vissuto un'annata splendida, nella stagione 2024-2025, con la Fiorentina. In questa, invece, molto difficoltosa per la squadra viola, ha fatto un po' più di fatica e si è spesso fermato per noie muscolari. Ciò non intacca, però, la stima che Allegri ha nel giocatore (lo ha già allenato per tre anni alla Juventus) e non cambia tratti e caratteristiche tecniche del centravanti viola, che fanno al caso del Diavolo.