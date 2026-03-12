Pianeta Milan
Calciomercato Milan, pranzo tra Furlani e Allegri: chiesto Kean per l’attacco. Due alternative

Calciomercato, Kean per il Milan del futuro: ritroverebbe Allegri, giocherebbe con Leao
È Moise Kean, classe 2000, il centravanti scelto dal Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. Ovviamente, non al prezzo della clausola risolutoria, fissato in 62 milioni di euro. C'è intenzione di trattare su quella cifra
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, due giorni fa Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, rispettivamente amministratore delegato e allenatore del Milan, hanno pranzato insieme, dibattendo, tra una portata e l'altra, sui desideri del tecnico livornese per la prossima sessione estiva di calciomercato. Allegri avrebbe chiesto almeno un titolare forte per reparto e, a quanto pare, avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito.

Calciomercato Milan, per l'attacco Kean prima scelta

Per l'attacco, dove Allegri si aspetta i gol che rendano competitivo il Milan anche in Europa, i fari rossoneri sono tutti puntati su Moise Kean. Ha vissuto un'annata splendida, nella stagione 2024-2025, con la Fiorentina. In questa, invece, molto difficoltosa per la squadra viola, ha fatto un po' più di fatica e si è spesso fermato per noie muscolari. Ciò non intacca, però, la stima che Allegri ha nel giocatore (lo ha già allenato per tre anni alla Juventus) e non cambia tratti e caratteristiche tecniche del centravanti viola, che fanno al caso del Diavolo.

Nel contratto di Kean con la Fiorentina, come noto, è inserita una clausola risolutoria di 62 milioni di euro, valida soltanto dal 1° al 15 luglio, che, ovviamente, il Milan non ha intenzione di esercitare. Anche perché, oggi, non rispecchia il reale valore del giocatore, sicuramente più basso. Il club di Via Aldo Rossi verificherà le condizioni dell'affare Kean con la Fiorentina già a inizio estate, prima dei Mondiali. Con un trasferimento al Milan, Kean non solo ritroverebbe Allegri, ma potrebbe coronare il sogno di giocare con l'amico Rafael Leão, già compagno di duetti rap.

Nel caso in cui, poi, la trattativa per Kean non dovesse decollare, il Milan ha due alternative da potersi giocare. Una è Serhou Guirassy, classe 1996, centravanti franco-guineano in uscita dal Borussia Dortmund e l'altra è Dušan Vlahović, classe 2000, attaccante serbo della Juventus. Ma soltanto qualora questi non arrivasse al rinnovo di contratto con la 'Vecchia Signora'.

