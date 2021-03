Calciomercato Milan – Il rinnovo di Romagnoli non è così scontato | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Non si sa ancora se resterà o meno

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle mosse di calciomercato del Milan. In primis, a partire da alcune vicende da risolvere nel più breve tempo possibile. Come, ad esempio, quelle relative ai rinnovi di contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, Zlatan Ibrahimović, e Hakan Çalhanoğlu, tutti in scadenza il 30 giugno di quest'anno.

Il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan, invece, scadrà il 30 giugno 2022. In questa stagione il capitano rossonero ha avuto un rendimento altalenante. Tanto che mister Stefano Pioli, di recente, gli ha preferito Fikayo Tomori. Guadagna, attualmente, uno stipendio netto annuo di 3,5 milioni di euro. Il suo agente, Mino Raiola, vorrebbe un sostanzioso aumento dello stesso.

La prospettiva di non essere un sicuro titolare, soprattutto nel caso in cui il Milan riscattasse Tomori dal Chelsea per 28 milioni di euro a fine stagione, potrebbero indurre il numero 13 rossonero e Raiola a cercare un'altra soluzione. Magari all'estero. Romagnoli, così, diventerebbe il colpo del Milan nel calciomercato in uscita.

Il Diavolo, dinanzi un'offerta congrua per il suo cartellino, non si opporrebbe alla cessione. Il ragazzo, così, potrebbe rilanciarsi, anche in chiave azzurra, dove è finito dietro Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni nelle gerarchie del C.T. Roberto Mancini. Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come verranno investiti >>>