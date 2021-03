Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic ormai certo: le cifre | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Zlatan Ibrahimovic rinnoverà il suo contratto con il Diavolo fino al prossimo 30 giugno 2022

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, investirà circa 100 milioni di euro. Una cifra che ricaverà, si spera, tra introiti della qualificazione in Champions League, budget messo a disposizione dal fondo Elliott Management Corporation e tesoretto risparmiato dallo scorso mercato di gennaio.

Una delle prime operazioni del Diavolo, per la 'rosea', sarà il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, che andrà in scadenza con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno. Trattenere Zlatan costerà, alla società, 10,5 milioni di euro totali grazie al Decreto Crescita.

Con lo svedese, resterà anche la sua prima alternativa, Mario Mandžukić, nonostante finora, in stagione, abbia giocato appena 157' poiché frenato dai tanti infortuni. Nel caso di qualificazione del Diavolo in Champions, infatti, scatterà il rinnovo automatico del suo contratto fino al 30 giugno 2022. Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come verranno investiti >>>