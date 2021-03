Calciomercato Milan – Tomori, sì al riscatto da 28 milioni | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori è diventato quasi intoccabile nella formazione di Stefano Pioli. Lo si riscatterà

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione di calciomercato su Fikayo Tomori, che il Milan ha preso in prestito, nello scorso mese di gennaio, dal Chelsea. Per l'occasione, le due società hanno anche fissato un diritto di riscatto di 28 milioni di euro. Cifra importante per un calciatore la cui crescita, secondo il quotidiano romano, si era arrestata da circa un anno.