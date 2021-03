CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 25 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 25 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre la presentazione di Italia-Irlanda del Nord, prima sfida degli azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Ieri, intanto, hanno giocato già altre grandi nazionali, quali Portogallo (1-0 all'Azerbaijan, male Cristiano Ronaldo), Belgio (3-1 al Galles, gol di Romelu Lukaku su rigore) e Serbia (3-2 all'Irlanda, in rete anche Dušan Vlahović).