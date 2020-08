Calciomercato Milan – Ibrahimovic sbarca In Italia. Giallo sulla maglia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è fatta per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Tra oggi e domani lo svedese sarà in Italia e firmerà il suo contratto da 7 milioni di euro fino al 2021.

Il vero giallo al momento è quello relativo al numero di maglia. Ibrahimovic, come sempre, si sta divertendo a mischiare le carte. Inizialmente la scelta sembra essere caduta sul numero 9, cioè quella che dopo Filippo Inzaghi non ha trovato un vero erede (Pato, Matr, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuain e Piatek le vittime), ma poi nella giornata di ieri Zlatan ha pubblicato un fotomontaggio in cui ha indosso la numero 11, cioè la stessa del 2011, la stagione dello scudetto.

Dal Milan filtra che non è stata presa ancora una decisione in merito, e dunque Ibrahimovic deciderà quando sbarcherà in Italia. In ogni caso, poco importa: quello che conta è che l’attaccante con ogni probabilità sarà a disposizione di Stefano Pioli domani mattina a Milanello. Di certo la maglia numero 21 sarà una chicca per i tifosi che l’hanno acquistata. Il numero infatti sarà il 9 o l’11. Il Milan intanto sta costruendo una squadra ambiziosa, cosi come voleva Ibrahimovic, e dunque da settembre toccherà a lui trascinarla verso l’Europa che conta.

