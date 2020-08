Calciomercato Milan – Arriva Brahim Diaz. Ecco le sue caratteristiche

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Brahim Diaz sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con gli spagnoli che si tengono un diritto di riacquisto.

Ma chi è Brahim Diaz? Lo spagnolo può essere definito un jolly d’attacco, visto che può giocare sia da trequartista, sia da esterno e sia da seconda punta. Ambidestro, ha grandi qualità nel dribbling e più in generale è molto abile con la palla tra i piedi. E’ considerata una promessa a tutti gli effetti, anche se nella stagione appena terminata ha giocato poco con il Real Madrid: 59 minuti di Liga, 17 in Champions. Al Milan avrà la possibilità di esplodere.

