Calciomercato Milan – Tonali si avvicina: Maldini e Massara scatenati!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha un solo obiettivo nella prossima stagione: tornare in Champions League. Lo dimostra il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e i movimenti di mercato di Maldini e Massara: Brahim Diaz è atteso già per la prossima settimana in Italia, poi Bakayoko e chissà, magari anche Tonali.

Tonali sarebbe un colpaccio per la proprietà per almeno due motivi: è giovanissimo (parliamo di un classe 2000), ma allo stesso tempo è già molto quotato. E’ vero che a centrocampo Pioli ha già a disposizione Kessie e Bennacer, ma con lui il Milan si assicurerebbe un titolare per i prossimi dieci anni. L’offerta per Tonali? Prestito a dieci milioni di euro, riscatto a 25 più 3 di bonus facili nell’estate 2021. Stiamo parlando di un diritto di riscatto, ma è chiaro che con un prestito da 10 milioni di euro il Milan poi senza dubbio pagherebbe il riscatto.

Insomma, come vi ha anticipato la redazione di Pianetamilan.it, il Milan ha effettuato il sorpasso. L’Inter, che sembrava nelle scorse settimane vicinissima a Tonali, non è tagliata fuori, ma al momento le priorità sono altre: Vidal o altri profili di esperienza internazionale. Il centrocampista è in costante contatto con l’agente Beppe Bozzo, vero protagonista di questa trattativa, visto che sta mantenendo il contatto tra le parti. Maldini ci crede davvero: Tonali può vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

