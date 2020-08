PM – Calciomercato Milan: Tonali, è la giornata del sorpasso sull’Inter

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ad oggi Sandro Tonali è molto più vicino al Milan che all’Inter.

Questa, infatti, è la giornata del sorpasso dei rossoneri sui nerazzurri, i quali, da tempo, avevano un accordo con il giocatore sull’ingaggio ed un’intesa con il Brescia soltanto da ratificare.

Il cambio di strategia in casa Inter, però, con il tecnico Antonio Conte che ha chiesto cinque rinforzi di esperienza, giocatori pronti subito e non futuribili, ha favorito, di fatto, il Diavolo nell’inserimento alla corsa per il numero 4 delle ‘Rondinelle‘.

L’offerta del Milan è la seguente: prestito oneroso (10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25 e, ci risulta, 5 milioni di euro di bonus. In sostanza, un’operazione di circa 40 milioni di euro che somiglia molto, nelle dinamiche, a quella messa in piedi da Inter e Cagliari per il trasferimento di Nicolò Barella nell’estate 2019.

Il Brescia, dal canto suo, vorrebbe il prestito con obbligo. Si tratta. La certezza è che il calciatore lascerà i biancoblu, forte di una promessa con Massimo Cellino, Presidente del sodalizio lombardo. Tonali, tifoso rossonero, seppur promessosi all’Inter mesi fa, vedrebbe naturalmente di buon occhio una sua cessione al Milan.

L’acquisto di Tonali, secondo quanto abbiamo saputo, è fortemente voluto dal fondo Elliott Management Corporation, poiché si tratta di un investimento consistente, è vero, ma su un calciatore dal presente roseo e dal futuro radioso. La classica operazione che Elliott avalla ed approva.

Senza dimenticare che, con l’arrivo di Tonali (e quello sempre più probabile di Tiémoué Bakayoko), il Diavolo completerebbe un centrocampo molto forte e competitivo. LEGGI QUI LE ULTIME SULL’ARRIVO DI BRAHIM DÍAZ >>>