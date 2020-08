Calciomercato Milan – Bakayoko, siamo ai dettagli con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, si respira ottimismo in merito la possibile conclusione della trattativa per il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan.

I contatti tra Milan e Chelsea sono, infatti, costanti e produttivi. Le parti vantano ottimi rapporti e stanno definendo gli ultimi dettagli del prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa la formula che verrà sottoscritta per consentire al centrocampista francese, classe 1994, di tornare ad indossare la maglia rossonera.

Al Milan, dove ha già giocato nella stagione 2018-2019, Bakayoko percepirà 3 milioni di euro netti più bonus. C’è la volontà di concludere l’operazione di mercato al più presto. DIAVOLO, INTANTO, CHE VUOLE ANCHE SANDRO TONALI: ECCO LA SITUAZIONE >>>