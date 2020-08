Ibrahimovic: “Come ho detto, mi sto solo scaldando …”. Prenderà la 11

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, attraverso i propri canali social ufficiali, ha comunicato, di fatto, il suo prossimo ritorno al Milan ed il cambio del numero di maglia rispetto la stagione 2019-2020.

“Come ho detto, mi sto solo scaldando“, ha commentato Ibrahimovic, taggando l’account ufficiale del Milan su ‘Instagram‘ e ‘Twitter‘ e pubblicando una foto che lascia presagire l’abbandono della maglia numero 21 per riprendere quel numero 11 che già aveva avuto dal 2010 al 2012, in occasione della sua prima esperienza milanista.

