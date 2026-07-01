Con le uscite di Fikayo Tomori e David Odogu, i rossoneri allargano il casting per i due centrali: da John Stones a Leny Yoro, tutti i nomi sul tavolo
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Come vi stiamo raccontando ormai da qualche giorno, il Milan – in questo specifico momento storico del calciomercato estivo – è interamente focalizzato sulla ricerca dei profili giusti da acquistare per rinforzare la propria difesa. Il nuovo allenatore rossonero, il portoghese Rúben Amorim, dinnanzi alla probabile partenza del giovane David Odogu (destinato a un prestito formativo) e di un pilastro come Fikayo Tomori (in orbita cessione a titolo definitivo), ha chiesto l'innesto immediato di due nuovi centrali.
La prima fascia e le occasioni in Premier LeagueLe linee guida del tecnico sono chiare: dovranno essere due titolari di livello assoluto, capaci di alzare istantaneamente la qualità e l'esperienza del reparto arretrato. Se in cima alla lista dei desideri si ragiona, in primis, su Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona (valutato 40-45 milioni di euro), il nome di Virgil van Dijk del Liverpool sembra essere ad oggi più un suggestivo sogno di mezza estate che una vera e propria pista da seguire. Restano calde le opzioni portoghesi targate Jorge Mendes, come António Silva del Benfica e Tiago Gabriel del Lecce, entrambi stimati intorno ai 25 milioni di euro.
Volendo allargare la rosa dei candidati, l'attenzione della dirigenza si sta spostando sui palcoscenici della Premier League, come riferito dalle colonne di 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'. Un'opzione di grandissima esperienza è rappresentata da John Stones, appena svincolatosi dal Manchester City. Il profilo è monitorato, ma in casa rossonera albergano forti dubbi legati all'elevata richiesta di stipendio e, soprattutto, alle sue condizioni fisiche, dato che nell'ultima annata è sceso in campo pochissimo a causa di infortuni di varia natura.
I pupilli di Amorim e le piste internazionaliSpostando lo sguardo in casa Manchester United, i radar del Diavolo si sono posati su due profili di spessore:
- Lisandro Martínez: difensore argentino grintoso e moderno, il cui contratto con i 'Red Devils' scadrà tra appena un anno, situazione che potrebbe favorire uno sconto sul cartellino.
- Leny Yoro: promettente centrale francese ex Lille che Amorim ha già avuto alle proprie dipendenze nel suo, seppur breve, periodo sulla panchina di Manchester, conoscendone alla perfezione le doti atletiche.
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