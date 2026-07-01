Come vi stiamo raccontando ormai da qualche giorno, il Milan – in questo specifico momento storico del calciomercato estivo – è interamente focalizzato sulla ricerca dei profili giusti da acquistare per rinforzare la propria difesa. Il nuovo allenatore rossonero, il portoghese Rúben Amorim, dinnanzi alla probabile partenza del giovane David Odogu (destinato a un prestito formativo) e di un pilastro come Fikayo Tomori (in orbita cessione a titolo definitivo), ha chiesto l'innesto immediato di due nuovi centrali.

La prima fascia e le occasioni in Premier League

Le linee guida del tecnico sono chiare: dovranno essere due titolari di livello assoluto, capaci di alzare istantaneamente la qualità e l'esperienza del reparto arretrato. Se in cima alla lista dei desideri si ragiona, in primis, su(valutato 40-45 milioni di euro), il nome di. Restano calde le opzioni portoghesi targate Jorge Mendes, comedel Benficadel Lecce, entrambi stimati intorno ai 25 milioni di euro.

Volendo allargare la rosa dei candidati, l'attenzione della dirigenza si sta spostando sui palcoscenici della Premier League, come riferito dalle colonne di 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'. Un'opzione di grandissima esperienza è rappresentata da John Stones, appena svincolatosi dal Manchester City. Il profilo è monitorato, ma in casa rossonera albergano forti dubbi legati all'elevata richiesta di stipendio e, soprattutto, alle sue condizioni fisiche, dato che nell'ultima annata è sceso in campo pochissimo a causa di infortuni di varia natura.

I pupilli di Amorim e le piste internazionali

Lisandro Martínez : difensore argentino grintoso e moderno, il cui contratto con i 'Red Devils' scadrà tra appena un anno, situazione che potrebbe favorire uno sconto sul cartellino.

: difensore argentino grintoso e moderno, il cui contratto con i 'Red Devils' scadrà tra appena un anno, situazione che potrebbe favorire uno sconto sul cartellino. Leny Yoro: promettente centrale francese ex Lille che Amorim ha già avuto alle proprie dipendenze nel suo, seppur breve, periodo sulla panchina di Manchester, conoscendone alla perfezione le doti atletiche.

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Spostando lo sguardo in casa Manchester United, i radar del Diavolo si sono posati su due profili di spessore:Infine, tenendo aperte le frontiere lontano dall'Inghilterra, nel casting di Via Aldo Rossi resistono come alternative solide i nomi di Ousmane Diomande, altro gioiello dello Sporting Lisbona ben noto ad Amorim, e l'esperto uruguaiano José María Giménez dell'Atlético Madrid. La dirigenza valuta attentamente i costi operativi, pronta a sferrare l'attacco decisivo per consegnare al nuovo tecnico la retroguardia del futuro.