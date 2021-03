Calciomercato Milan – Ecco Darwin Núñez: garantisce Rui Costa | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: il club rossonero valuta di investire su Darwin Núñez, classe 1999, di proprietà del Benfica

Darwin Núñez, classe 1999, attaccante uruguaiano di proprietà del Benfica, il prossimo colpo di calciomercato del Milan? Possibile. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, per la prossima stagione, i rossoneri stiano cercando un attaccante giovane da affiancare a Zlatan Ibrahimović.

È in cantiere, dunque, un nuovo innesto nel reparto offensivo per il Diavolo di Stefano Pioli e, in Portogallo, si fanno sempre più insistenti le voci di calciomercato che vogliono il Milan proprio su Darwin Núñez, nel giro anche della 'Celeste' del Commissario Tecnico Óscar Washington Tábarez, ex allenatore rossonero nei primi mesi della stagione 1996-1997.

La dirigenza rossonera avrebbe già avviato i contatti con l'entourage di Darwin Núñez per l'estate. I rapporti tra Milan e Benfica, come noto, sono ottimi, vista la presenza, nel ruolo di direttore sportivo delle 'Aquile' di Lisbona, di Manuel Rui Costa, ex calciatore rossonero ed amico di Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi.

Il problema principale per l'operazione Darwin Núñez? Il prezzo. Il Benfica valuta il suo attaccante, finora a segno 12 volte in 34 gare tra campionato e coppe (nazionali ed internazionali), ben 50 milioni di euro. Ci sarebbero, però, margini di trattativa per un forte sconto sul cartellino. Il calciatore sudamericano ha ricevuto ottime referenze dagli scout del Milan.