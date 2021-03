Mercato Milan, dal Portogallo: contatti per l’attaccante. Costa 50 milioni

Le ultime sul mercato del Milan. Dal Portogallo rilanciano la notizia di un interesse del Milan per il giovane attaccante del Benfica

Oltre al presente, però, gli occhi della dirigenza sono sempre proiettati verso il futuro. Inevitabile guardare avanti per scovare giocatori interessanti a prezzi contenuti. Una politica che il Milan ha adottato da diverso tempo e che, alla lunga, sembra dare i giusti risultati. Giovani talenti da far crescere in casa a cui affiancare calciatori di esperienza. I calciatori di esperienza principali per i rossoneri sono Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Come è facile notare, due dei tre appena citati riguardano l'attacco, forse uno dei reparti su cui porre il punto interrogativo più grande.

Se per il croato scatterà il rinnovo automatico in caso di Champions League, lo stesso non si più dire per Ibrahimovic. Lo svedese, in scadenza a fine anno, potrebbe decidere di non rinnovare il contratto. Tutto dipenderà dalla sua voglia e dalle condizioni fisiche. Inevitabile, dunque, guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante. In tal senso, dal Portogallo, rilanciano un'indiscrezione di mercato sul Milan. Secondo quanto riferisce 'Record', ci sarebbero dei contatti con il Benfica per Darwin Nunez. L'uruguaiano, classe 1999, potrebbe essere il prossimo colpo in canna del Diavolo. Occhio però ad una valutazione quasi proibitiva: il Benfica, si sa, è una bottega molto costosa e valuta il proprio giocatore 50 milioni di euro. Ecco la probabile formazione del Milan. Ritorna Ibra e non solo: tutte le novità