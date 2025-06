Calciomercato Milan, Di Marzio: “Offerta in arrivo per Leao”. Le cifre

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, si è espresso sul mercato del Milan. Movimenti in attacco: offerta in arrivo per Leao?

Continua il calciomercato estivo: primi giorni di giugno infuocati anche per il Milan, specialmente per quanto riguarda le possibili cessioni. Reijnders al Manchester City è un'operazione conclusa. In arrivo Luka Modric per il centrocampo rossonero. Voci continue intorno a Theo Hernandez, Maignan e Leao. L'esterno portoghese sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, pronto a recapitare un'offerta importante ai rossoneri.