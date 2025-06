Calciomercato Milan, dalla Germania: “Leao vuole la cessione”. Le cifre

Milan: fatta per Reijnders al City, non si placano le voci di calciomercato intorno a Theo Hernandez, Maignan e Leao. Dalla Germania...

Continua il calciomercato estivo: questi primi giorni di giugno sono molto intensi per il Milan, specialmente per quanto riguarda le possibili cessioni. Fatta per Reijnders al Manchester City, non si placano le voci intorno a Theo Hernandez, Maignan e Leao. L'esterno portoghese sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, pronto a recapitare un'offerta importante per il giocatore. Il Milan lo vorrebbe tenere come perno del nuovo ciclo di Allegri. Arrivano importantissime novità da Sky Sport Deutschland. Ecco di cosa si tratta.