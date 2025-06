Milan, Bayern all'assalto di Leao: la differenza tra domanda e offerta

I soldi, per Leao, sono importanti ma non sono tutto. La sua ambizione è quella di competere al top in Europa . Soltanto una big del Vecchio Continente, quindi, per 'Tuttosport', potrebbe allettare Leao, inducendolo a lasciare la comfort zone milanese. E, in tal senso, qualche chiamata è già arrivata al suo entourage.

Occhio, però, al Bayern Monaco che, per Leao, sembra fare davvero sul serio. I dirigenti tedeschi l’hanno visionato in diverse occasioni durante gli ultimi mesi. Un monitoraggio costante e accurato che ha convinto tutti. Così da decidere di provare ad affondare il colpo in questa sessione di calciomercato.

Previsto un contatto per la prima offerta ufficiale

Il Bayern è intenzionato ad entrare in azione su Leao nei prossimi giorni. Previsto, per 'Tuttosport', già per la settimana prossima un contatto diretto con il Milan per sottoporre ai rossoneri la prima offerta ufficiale per cercare di strapparlo al Diavolo. Sul tavolo 60 milioni di euro in contanti più una possibile contropartita tecnica (ancora da individuare) per avvicinarsi alle richieste rossonere e strappare così il via libera al trasferimento di Leao in Baviera.