Milan, Vlahovic: come giocava con Allegri? Numeri molto chiari

Milan, Vlahovic di nuovo con Allegri? I rossoneri starebbero cercando un nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato e, secondo gli ultimi rumors, anche il serbo sarebbe nella lista di Tare e tra i preferiti del nuovo allenatore rossonero. La punta potrebbe essere un'occasione visto che arriva da una stagione storta con la Juventus ed è in scadenza di contratto nel 2026. Il problema sorge con lo stipendio molto oneroso del serbo che dovrebbe fare un 'sacrificio' per passare in rossonero (Vlahovic guadagna 12 milioni a stagione). Allegri ha già allenato Vlahovic con la Juventus, per questo abbiamo analizzato con i dati i numeri offensivi della punta nelle sue stagioni con l'attuale tecnico del Milan.