Milan, perché Xhaka? Due dati sorprendenti! La strategia di Tare ...

Milan, Xhaka potrebbe essere l'obiettivo di calciomercato rossonero? Ne ha parlato l'esperto Matteo Moretto parlando di un interesse da parte del Diavolo per il centrocampista classe 1992 del Bayer Leverkusen. Il Milan ha praticamente ceduto Reijnders al Manchester City e prelevato a parametro zero Modric (in scadenza con il Real Madrid), ma servirà quantomeno un altro colpo nel reparto se non altri due. Lo svizzero potrebbe essere un colpo importante vista la sua grande esperienza anche in campo internazionale: in carriera ha giocato anche con l'Arsenal. Come mai Tare e Allegri potrebbero puntare sul calciatore svizzero? Abbiamo analizzato la sua stagione tramite i dati.