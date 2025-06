Calciomercato, Milan su Vlahovic della Juventus? Ecco la situazione

Motivo per cui Allegri, per 'CM', avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza di provare a sondare il terreno con la Juve per capire i margini di manovra per arrivare a Vlahovic. I club, già in contatto da giorni per la questione relativa all'interesse del Milan per Andrea Cambiaso , presto, dunque, estenderanno il discorso anche a Vlahovic.

Stipendio alto, ma il Diavolo avrebbe già trovato una soluzione

La Juventus, secondo 'Calciomercato.com', non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente in campionato. Ma per Vlahovic, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e con le trattative per il suo rinnovo saltate, non ci sono alternative alla cessione. Siccome, finora, in Corso Galileo Ferraris non sono giunte proposte concrete per lui, non si può escludere il Milan a priori.