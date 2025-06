Calciomercato Milan, Pellegatti: “Xhaka nome vero”. Il piano per Theo

"Non ci sono novità clamorose su Theo Hernandez, ma da quello che so l'Al-Hilal continua a insistere per averlo. Bisogna capire che riuscirà. Secondo me il Milan spera che Pastorello, intermediario, riesca a convincere il francese. Da quello che ho capito ci sono speranze di riuscirci". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan parlando di Theo Hernandez e Xhaka. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.