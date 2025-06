Mercato Milan: nuovi contatti con l’Al-Hilal per Theo Hernandez

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha riferito che, nel pomeriggio, ci saranno nuove contatti per theo dall'Al-Hilal

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha pubblicato un'indiscrezione sul suo profilo X (ex Twitter): "Oggi previsti nuovi contatti con l'Al-Hilal per sbloccare le trattative di Osimhen e Theo Hernandez". Un'accelerazione significativa da parte del club saudita che punta a portare in Arabia Saudita due dei pezzi più pregiati del calcio europeo.