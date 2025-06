Ex Milan, Donnarumma Pallone d’Oro? Pellegatti: “Chi lo può superare?”

Un dominio totale quello che ha acceso il cielo di Monaco di Baviera. Il PSG demolisce l'Inter in finale di Champions League: un 5-0 che lascia spazio a pochi dubbi. Per i nerazzurri nessuna reazione dopo il doppio vantaggio nella prima mezzora dei parigini. Nella ripresa il tracollo completo. Protagonista assoluto del cammino dei francesi è stato Gianluigi Donnarumma. Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato proprio del portiere ex rossonero, possibile candidato per il Pallone d'Oro. Ecco il suo parere durante il podcast 'Area Fritta' di 'Chiamarsi Bomber'.