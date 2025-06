Il Milan potrebbe cambiare moltissima in questa sessione di calciomercato. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milanello è Mike Maignan. Il portiere del Diavolo potrebbe essere ceduto al Chelsea, visto che il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 non è ancora arrivato. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato dei nomi per il futuro della porta rossonera nel caso in cui Maignan dovesse davvero partire. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.