Calciomercato Milan, la situazione attuale di Maignan e Theo Hernández

Mike Maignan e Theo Hernández via dal Milan in questo calciomercato estivo? 'TMW' fa il punto sui due francesi in scadenza il 30 giugno 2026

Daniele Triolo Redattore 5 giugno - 14:00

'TuttoMercatoWeb', parlando delle mosse - in uscita - del Milan in questo calciomercato estivo, dando per assodata la partenza di Tijjani Reijnders in direzione Manchester City, ha fatto il punto della situazione su Mike Maignan e Theo Hernández, entrambi in scadenza di contratto tra poco più di un anno, il 30 giugno 2026.