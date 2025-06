L’Al-Hilal e la gaffe “vintage”: il club presenta ‘l’Inzaghi sbagliato’

Il calcio saudita continua a far parlare di sé, non solo per i faraonici ingaggi: la gaffe che riguarda i fratelli Inzaghi

Alessia Scataglini 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 10:31)

Il calcio saudita continua a far parlare di sé, non solo per i faraonici ingaggi e le stelle che attira, ma a volte anche per episodi molto curiosi. L'ultima perla arriva dall'Al-Hilal, uno dei club più prestigiosi dell'Arabia Saudita, che si è reso protagonista di una gaffe nel video di presentazione del suo nuovo allenatore Simone Inzaghi, ex Inter.

L'Al-Hilal e la gaffe: l'audio di Pippo Inzaghi nella finale di Atene nel video di presentazione — Mentre l'Al-Hilal si appresta a vivere una nuova stagione con nuove ambizioni, l'attesa per l'annuncio del tecnico era palpabile. Quando finalmente il club ha pubblicato il video per dare il benvenuto ad Inzaghi, l'attenzione degli osservatori non è caduta solo sul volto dell'allenatore, ma soprattutto sull'audio di sottofondo.