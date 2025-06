Reijnders dal Milan al Manchester City: le cifre. Lui parla già da ex

Intanto Reijnders, dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato già da ex. «La Premier League è un campionato fantastico - ha dichiarato Reijnders, 15 gol e 5 assist nell'ultima stagione al Milan - lo si sogna da piccoli. Non ho ancora ricevuto una chiamata. I club sono ancora in trattativa. Io stesso non ho interferito molto. Non posso dire di più a riguardo, perché nemmeno io ne so di più. Per me si tratta di aspettare e vedere».