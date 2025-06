Milan, Pellegatti sul caso Maignan: “Figlio di una gestione insufficiente”

"Per me è una spina la possibilità di perdere Mike Maignan, che io considero tra i 5 portieri più forti al mondo". Parla così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, di una possibile cessione di Mike Maignan da parte del Milan. Si parla, infatti, di un pressing del Chelsea. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Perdere anche il portiere sarebbe un dolore e al momento ci sarebbe questa probabilità. Tutto figlio di una gestione insufficiente della scorsa stagione. Il Milan non ha mantenuto le promesse, capisco l'irritazione di Maignan e del suo entourage".