Milan, Pellegatti: “Ecco l’alternativa a Maignan”. Su Ricci un dubbio

"Penso che per i tifosi condannino questa cessione di Reijnders. I contrari credo siano tanti. Sono contrario alla cessione di tutti i giocatori bravi, perché il Milan quelli bravi mi ha abituato per tenerseli". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan: Ricci, Maignan e non solo. Ecco i suoi aggiornamenti a TMW Radio, durante Maracanà: "Però stravedo per la coppia Tare-Allegri e mi faccio andare giù questa scelta, che è maturata prima del loro arrivo. Mi fido di Allegri e Tare, siamo partiti bene con Modric. Il Milan deve colmare delle lacune, a partire dalla leadership, e uno come Modric credo sia ideale".