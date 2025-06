Milan, Modric e Ricci non bastano! Serve un colpo alla Tonali

Milan, la cessione di Reijnders apre un vuoto enorme in mediana. Ok Ricci e Modric, ma ai rossoneri servirebbe un colpo come Sandro Tonali

Il Milan è a un passo dal cedere Tijjani Reijnders al Manchester City. Le cifre? Si parla di circa 70 milioni di euro con ancora qualche dubbio sulla divisione della parte fissa e dei bonus. Sta di fatto che i rossoneri stanno per perdere il loro migliore giocatore stagione e una pedina fondamentale del proprio centrocampo. Cifre a parte, il Milan dovrà investire fortemente nel reparto, visto che al momento non ci sono perni fondamentali su cui costruire e Allegri vorrà una mediana forte e importante a sua disposizione.

Milan, Modric e Ricci gli 'eredi' di Reijnders? Serve ben altro! Uno come Tonali

Le voci di mercato parlano di un doppio colpo di mercato nel mirino del Milan: Luka Modric a parametro zero e Samuele Ricci, che potrebbe arrivare dal Torino per una cifra vicino ai 30 milioni di euro. Due innesti sicuramente significativi per il centrocampo rossonero. Il primo porterebbe grandissima classe, talento, leadership e quello che è mancato: regia e qualità davanti alla difesa. Nonostante i 40 anni, il croato ha giocato molto nella passata stagione (leggi qui) e potrebbe essere ideale per Allegri. Ricci, invece, ha l'età giusta per il salto (classe 200) e potrebbe essere un innesto fisico e difensivo importante con ancora ampi margini di miglioramento.