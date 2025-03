Calciomercato Milan, dal Belgio: “Ecco la vera richiesta per De Cuyper”

Il Milan starebbe già lavorando in vista della prossima sessione di calciomercato estiva e uno dei candidati per il ruolo di sostituto di Theo Hernandez è Maxim De Cuyper del Club Brugge, sul quale giungono notizie direttamente dal Belgio. Per il terzino, in realtà, non c'è alcun affare in corso anche perché c'è da dire che tutte le operazioni sono in stand-by finché non arriverà il direttore sportivo per la stagione che verrà. Tanto, infatti, dipenderà da chi arriverà in quel ruolo e, a seconda della figura che verrà scelta, qualcosa potrebbe cambiare in un senso o nell'altro.