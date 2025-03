"Anzi, dico di più. Se devo essere sincero mi hanno già detto che persone legate a Conceiçao sanno già che l’anno prossimo non si siederanno su quella panchina. Questa è la strada, questo è il percorso. Il Milan è in trattativa con diversi Direttori Sportivi per coprire quel tipo di ruolo. Una volta che si deciderà il DS si andrà a puntare sull’allenatore che verrà. Non darei adesso un allenatore in pole rispetto ad un altro. Posso dire che però mi arrivano segnali su un allenatore che conosca molto bene il campionato italiano… Quindi tendenzialmente un allenatore italiano secondo me. Vediamo. Però Conceiçao a fine stagione al 99,9% dovrebbe salutare". LEGGI ANCHE: Ordine: “Il Milan aveva la schedina del Superenalotto. Su allenatore e DS …” | ESCLUSIVA PM >>>