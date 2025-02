Calciomercato Milan, Colombo e Vasquez: due situazioni diverse

Come ricorda Gazzetta.it, sono dodici i giocatori di proprietà del Milan al momento in prestito. Due di loro scenderanno in campo oggi con la maglia dell'Empoli: Lorenzo Colombo e Devis Vasquez. Al momento, secondo il quotidiano, non sono molte le possibilità che restino al Milan durante la prossima sessione di calciomercato. Entrambi sono passati ai toscani con un prestito con diritto di riscatto. Per questo il loro futuro resta in mano all'Empoli. Per quanto riguarda Colombo, la cifra fissata per l'acquisto definitivo del cartellino è di 7 milioni. Il club toscano, se avrà la possibilità, lo vorrà trattenere.