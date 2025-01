Ex Milan, Vasquez, l’affare che sta sorprendendo: l’Empoli trova un portiere da A

Il portiere colombiano non aveva convinto tutti durante la scorsa stagione, ma la famiglia Corsi ha deciso di non esitare. In un colpo solo, hanno soffiato Vasquez allo Spezia, che era pronto a farlo sostenere le visite mediche, concludendo l’operazione in sole 24 ore. Il risultato? Un impatto straordinario nel suo primo campionato di Serie A.