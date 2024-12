Milanisti in prestito: ecco i numeri di Colombo all’Empoli

Lorenzo Colombo , che si è trasferito per una stagione all' Empoli e di cui di seguito riportiamo i numeri, è uno dei giocatori che il Milan ha deciso di lasciar partire temporaneamente per farlo crescere. Il giovane attaccante rossonero, dopo essere rientrato dal Monza , è 'incappato' nel quinto prestito consecutivo, in seguito a Cremonese , SPAL e Lecce . Tutte occasioni in cui ha fatto abbastanza bene, ma che alla fine lo hanno visto ritornare sempre alla base. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con i toscani?

Senza ombra di dubbio Lorenzo Colombo ha finora convinto all'Empoli. Se è vero che a livello realizzativo ad un attaccante che vuole giocare in Serie A si chiede di più, è altrettanto corretto sottolineare come il centravanti scuola Milan abbia finora disputato tutti gli incontri possibili. 16 presenze nel massimo campionato in altrettante giornate, condite da tre reti contro Roma, Cagliari ed Hellas Verona. In 13 occasioni ha fatto il titolare, mentre solo 3 volte è subentrato dalla panchina. Bottino pieno anche in Coppa Italia, con tre apparizioni, cui si aggiunge il gol al primo turno con il Catanzaro.